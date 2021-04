Maiores de 40 anos vacinados contra a Covid-19 até agosto

A população com mais de 40 anos estará toda vacinada contra a Covid-19 até ao dia 1 de agosto. Atualmente a taxa de imunidade entre os 40 e os 49 anos ronda os 16% entre população vacinada e infetados/recuperados da Covid-19 (ver infografia). A garantia foi esta terça-feira dada pelo coordenador do plano nacional de vacinação, Henrique Gouveia e Melo, na habitual reunião de balanço epidemiológico, no Infarmed. "No final da semana, mais de 22% da população terá a primeira dose", avançou. Também esta terça-feira o País assinalou três milhões de inoculações com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.Através de uma tabela, o vice-almirante confirmou que a imunização na faixa etária dos maiores de 80 anos foi dada como terminada a 11 de abril e que todas as pessoas elegíveis para vacinação entre os 70 e 79 anos devem estar imunizadas até domingo. Segue-se o grupo etário dos 60 aos 69 anos, com previsão de processo concluído a 23 de maio; a faixa etária dos 50 aos 59 anos estará vacinada a 13 de junho. Até ao final de agosto ou setembro, os maiores de 30 anos estarão também vacinados. Apesar das projeções favoráveis, Gouveia e Melo fez questão de ser cauteloso quanto à questão da imunidade de grupo. Embora haja maior disponibilidade de vacinas este trimestre - 9,2 milhões de doses -, as restrições à utilização de duas vacinas (AstraZeneca e Johnson & Johnson) pode condicionar a estratégia. "No terceiro trimestre, estas duas vacinas podem retirar ao plano cerca de 2,7 milhões de vacinas", avançou o coordenador, alertando para as consequências da redução do ritmo de vacinação: "Atraso da meta dos 70% de proteção da população."No final da reunião, a ministra da Saúde, Marta Temido, revelou que a Comissão Técnica e a Direção-Geral da Saúde estão a preparar a norma relativa à Johnson & Johnson, destacando ainda outro entrave à vacinação, a entrega dos lotes. "Todos os contratempos têm impacto no plano ", disse.Com a vacinação, a probabilidade de morte pelo novo coronavírus é, atualmente, cerca de cinco vezes mais baixa do que no início da pandemia. A taxa de letalidade situa-se agora nos 2%, mas pode aumentar consoante a variante. A taxa de letalidade associada à estirpe britânica, que representa 89% dos novos casos em Portugal, é de 4,2%.Marcelo Rebelo de Sousa interveio no final da reunião para saudar a decisão de privilegiar as primeiras tomas da vacina. O Presidente da República realçou ainda a diminuição de óbitos por força da vacinação. Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, deixou também elogios às equipas.Foram identificados 73 casos da chamada variante de Manaus (Brasil). Deste total, 44 respeitam aos últimos 15 dias. Quanto à sul-africana, há 64 casos e quanto à indiana, seis (mais na pág. 12).A soma das pessoas que acham que a vacina é eficaz ou totalmente eficaz dá 90%. São as faixas etárias mais jovens, abaixo dos 60 anos, quem mais coloca em causa a segurança da imunidade.Questionada sobre se as reuniões se vão manter, destaca o bom trabalho que é feito nos encontros, garantindo que a informação será atualizada, embora admita alterações: "O formato poderá ser alterado", admitiu Temido.Houve um "aumento da intensidade" da testagem, especialmente nos concelhos com maior incidência. Por idade, verificou-se um "grande esforço" no grupo dos 15 aos 21 anos.O índice de positividade esteve "sempre abaixo do valor de referência dos 4%". Na população mais jovem, é "muito baixa" e deve ser "enquadrada", defendeu Baltazar Nunes.Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge, revelou esta terça-feira depois da reunião no Infarmed que a situação epidemiológica do País é estável, com todas as regiões com menos de 120 casos por 100 mil habitantes: o índice de transmissibilidade dos últimos 15 dias foi, em média, de 0,99. Baltazar Nunes destacou ainda a relação favorável entre a evolução da incidência e a reabertura das escolas, salientando que a atual "situação nas escolas é bastante melhor do que na abertura do ano letivo em 2020".