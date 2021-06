Maiores de 43 anos já podem marcar a vacina contra a Covid-19

As pessoas com mais de 43 anos começaram esta segunda-feira a poder inscrever-se para a vacinação contra a Covid-19 através da internet, na plataforma de autoagendamento do Ministério da Saúde (covid-19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento). A página permite escolher o local e a data da vacina, devendo as primeiras pessoas acima de 43 anos ser imunizadas a partir de dia 21.Até aqui o autoagendamento era dividido em grupos de pessoas cuja faixa etária variava cinco anos, tendo na sexta-feira passada sido aberto para pessoas entre os 45 e os 49.Com esta opção de abrir esta segunda-feira as marcações apenas para pessoas com 43 e 44 anos, o objetivo é reduzir a afluência à plataforma, evitando o esgotamento face ao número de vacinas disponíveis, explicou ao CM fonte oficial da ‘task force’, que coordena a vacinação. "Esta alteração tem como principal objetivo fasear a afluência ao portal, de forma a que seja cumprido o máximo de expectativas das pessoas quanto à realização dos seus pedidos de agendamento, tendo em conta a disponibilidade de vacinas em cada semana".O autoagendamento para quem tenha entre 40 e 42 anos estará disponível "no final da presente semana", revelou a mesma fonte.Há, no entanto, utentes acima de 40 anos que começaram este domingo a ser vacinados em algumas zonas do País. "A faixa etária dos 40 aos 49 anos já está a ser agendada e vacinada, por ordem decrescente de idade, através de SMS e chamada telefónica", confirmou a ‘task force’.São os centros de saúde que estão a contactar estas pessoas para serem inoculadas em zonas do País com a vacinação mais acelerada. A semana passada começaram a receber chamadas e mensagens telefónicas dos centros de saúde para acertar a data em que recebem a primeira dose da vacina.Segundo a ‘task force’, "cerca de 17% das pessoas com idades entre os 40 e 49 anos já têm, pelo menos, uma dose de vacina". Este valor inclui também os grupos prioritários na inoculação. Portugal tem cerca de 770 mil pessoas nesta faixa etária, o que significa que 130 mil já receberam a imunidade, enquanto 640 mil ainda esperam.Refira-se que nesta fase estão a ser vacinadas sobretudo pessoas da faixa etária entre os 50 e os 59 anos. Já para os que têm entre 45 e 49 anos, a imunização vai começar a partir de dia 14. Quanto aos maiores de 30 anos, a vacinação está prevista arrancar no próximo dia 20.O índice nacional de transmissibilidade (Rt) do coronavírus desceu de 1,08 para 1,07. Já a incidência de casos de infeção por 100 mil habitantes subiu de 69,8 para 72,2, segundo o boletim da DGS e do Instituto Ricardo Jorge. Estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para decidir sobre o desconfinamento.Em Portugal continental o Rt é ligeiramente superior, tendo ainda assim descido de 1,10 para 1,08. A taxa de incidência a 14 dias no continente subiu de 67,5 para 70,6. Os dados são atualizados à segunda, quarta e sexta-feira.Portugal registou esta segunda-feira duas mortes e 388 novos casos, 206 dos quais em Lisboa e Vale do Tejo. Há 291 doentes internados (+26), 59 em intensivos. Estão ativos 23 824 casos (+109).Um homem que usava uma máscara "não regulamentar" foi esta segunda-feira de manhã impedido, pelo comandante do avião, de embarcar no voo da EasyJet entre Lisboa e o Funchal. A situação, que levou à intervenção da PSP - os agentes tiveram de entrar na aeronave -, atrasou a partida em 30 minutos.O Certificado Digital de vacinação contra a Covid-19 entra oficialmente em vigor na União Europeia dia 1 de julho e Portugal está a ultimar os preparativos. Marta Temido revelou esta segunda-feira que os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde estão a realizar testes sobre a "implementação" do documento e sobre "as regras" subjacentes. Segundo a ministra da Saúde, os testes devem ficar concluídos "esta semana", e será possível "fazer alguns avanços na segunda quinzena de junho" sobre esta matéria.O Certificado Digital permitirá "uma forma de todos termos, com maior segurança, maior facilidade e confiança, algum regresso à normalidade", afirmou Marta Temido.A Moderna pediu autorização para utilização da sua vacina em jovens dos 12 aos 17 anos na União Europeia e no Canadá. Recorde-se que a vacina da Pfizer/BioNTech foi autorizada no final de maio para adolescentes de 12 anos nos 27 países da União Europeia.