“Esta decisão tem suporte na divulgação de dados conhecidos nos últimos dias, que indicam que a vacina da AstraZeneca é eficaz em pessoas com mais de 65 anos”, esclareceu a DGS.



As pessoas com idades acima dos 65 anos vão poder ser inoculadas com a vacina da AstraZeneca. A atualização da norma relativa à vacina foi feita ontem pela Direção-Geral da Saúde (DGS).“Esta decisão tem suporte na divulgação de dados conhecidos nos últimos dias, que indicam que a vacina da AstraZeneca é eficaz em pessoas com mais de 65 anos”, esclareceu a DGS.

Segundo estudos recentes “a vacina da AstraZeneca é eficaz em indivíduos com 70 ou mais anos, quer na prevenção da Covid-19, quer na redução das hospitalizações por esta doença, reforçando os dados iniciais de que esta vacina é capaz de produzir anticorpos eficazes no combate à infeção por SARS-CoV-2, mesmo em pessoas mais velhas”.



A decisão foi tomada após análise dos dados pela Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 e do parecer do Infarmed.