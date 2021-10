A população com mais de 65 anos vai receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19, na sequência da luz verde da Agência Europeia do Medicamento às doses de reforço para os maiores de 18 anos. No dia em que Portugal atinge 18 mil mortes devido à pandemia, o organismo europeu esclareceu que “as doses de reforço podem ser consideradas pelo menos seis meses após a segunda dose para pessoas com 18 anos de idade ou mais”.









Também a comissão Técnica da Direção-Geral da Saúde elaborou parecer semelhante, devendo a terceira dose para os maiores de 65 anos arrancar ainda este mês.

No plano inicial, a terceira dose seria aplicada em dezembro, mas a antecipação da toma da vacina da gripe em duas semanas permite iniciar mais cedo o reforço. O processo ficará concluído após a recomendação da Direção-Geral da Saúde. Para as pessoas com sistemas imunitários gravemente enfraquecidos a dose extra deve ser aplicada após 28 dias da segunda dose, divulgou a Agência Europeia do Medicamento.