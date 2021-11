Portugal tem uma nova meta. Para a cumprir, até 19 de dezembro terá de ser administrada a terceira dose a todos os maiores de 65 que tenham completado, há pelo menos meio ano, duas tomas da vacina contra a Covid-19.









A data foi avançada pelo responsável pela transição da coordenação do plano de vacinação da ‘task force’ para o Ministério da Saúde. “Estamos a pedir às pessoas que têm mais de 80 anos que se dirijam aos centros de vacinação. Não precisam de marcação, não precisam de SMS, vão ao centro de vacinação mais próximo”, disse o coronel Carlos Penha-Gonçalves, referindo-se à modalidade ‘casa aberta’, que está disponível este fim de semana. O militar pediu desculpa pelos constrangimentos e filas de espera. Apelou, por isso, à “paciência” e a que adiram à vacinação para garantir “um período de Natal mais seguro para todos”.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde alertou também que a imunização pode, este sábado e domingo, motivar maiores tempos de espera, uma vez que decorre sem marcação. Os centros de vacinação abrem portas às 9h00 e fecham às 17h00. “Estamos a fazer um esforço para chegar a todos e não deixar ninguém para trás”, garantiu António Lacerda Sales, adiantando que o País já administrou um milhão de vacinas contra a gripe e 450 mil terceiras doses. Revelou ainda que há juntas de freguesia a organizar transporte até aos centros de vacinação, para os idosos que vivem em zonas isoladas.





A diretora-geral da Saúde revelou que, numa próxima fase do processo de imunização, são os recuperados da Covid-19 maiores de 65 a receber a vacina. A norma, com base nas regras que a Comissão Técnica de Vacinação sugeriu, já foi redigida. A orientação atualizada será publicada “nos próximos dias”, assegurou Graça Freitas. Os profissionais de Saúde recebem a dose de reforço contra a doença pandémica e a vacina contra a gripe na segunda-feira. Seguem-se os profissionais do setor social e cerca de 28 mil bombeiros no dia 27 de novembro.

Marta Temido não afasta confinamento



A ministra da Saúde não rejeita a ideia de um novo confinamento face ao aumento de casos. “Todos os cenários têm de estar em aberto”, disse a governante, apelando ao cumprimento das regras e da vacinação, quer da gripe, quer da dose de reforço contra Covid-19. “Na última reunião de peritos do Infarmed, já nos foi referido que novembro e dezembro eram os meses em que as coisas começariam a ficar mais complexas”, acrescentou Marta Temido.