As pessoas com mais de 80 anos ou residentes em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) vão ser vacinadas com a quarta dose da vacina da Covid-19, já a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de maio.Em relação às crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos com condições de imunossupressão, também passam a ser elegíveis para receber uma dose adicional da vacina contra a Covid-19, segundo comunicado.Os jovens com estas condições serão vacinados de acordo com orientação e prescrição médica.