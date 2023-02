Maioria chumba mais lugares pagos à EMEL nas ruas de Benfica

Cerca de 80% dos 9476 eleitores que votaram este domingo no primeiro referendo local de Lisboa, em Benfica, recusaram o alargamento do estacionamento pago nesta freguesia. Os resultados, deste domingo à noite, já foram enviados à Comissão Nacional de Eleições e dão conta de 79,84% (7581 pessoas) contra e 20,16% a favor, com 0,35% nulos e 0,09% brancos.Segundo o presidente da Junta de Freguesia de Benfica, esta participação foi acima das expectativas, embora longe dos 32 mil recenseados. “Respeitarei de forma inequívoca a vontade da maioria”, disse Ricardo Marques, sobre o parecer que vai emitir.