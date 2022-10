Maioria das mães não tem percepção do excesso de peso dos filhos

Mais de 80% das mães cujos filhos com quatro anos têm excesso de peso ou obesidade não se apercebem dos quilos a mais dos próprios filhos. Esta é uma das conclusões de um estudo do Instituto de Saúde Pública que envolveu mais de 3 mil crianças.Segundo os investigadores, as mães não monitorizam de forma adequada o peso dos filhos e isso pode ter um impacto na saúde futura das crianças.O estudo revela também que cerca de 70% das mães que têm filhos com sete anos não se apercebem da obesidade."Se as mães não percecionam de facto que a criança tem excesso de peso, em casa o ambiente alimentar não irá ser no sentido de tentar reverter essa situação" revela Andreia Oliveira, Investigadora do ISPUP, ao Jornal Público.O estudo alerta para o facto de ainda estar muito enraizado na cultura portuguesa o "come mais um pouco que estás a crecer" e o impacto que isso pode ter no cescimento das crianças.Embora a investigação destaque apenas o papel das mães, uma vez que a participação dos pais neste estudo foi muito reduzida, os investigadores não conseguem precisar se os resultados seriam diferentes se o estudo fosse focado nos pais.Também outro estudo publicado na revista científica British Journal of Nutrition revela mais um dado importante. Mesmo as mães que têm a perceção do excesso de peso dos filhos nada fazem para reverter a situação, nem utilizam estratégias para controlar a alimentação.Os investigadores garantem que há que investir na literacia em nutrição e saúde e que é preciso educar para inverter os maus hábitos de consumo.