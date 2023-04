A maioria das soluções apontadas pela Comissão Técnica Independente (CTI) inclui o atual Aeroporto de Lisboa, pressionado pelo aumento de passageiros. No total, vão para análise aprofundada nove soluções e sete localizações, deixando de fora opções como Beja e Alverca.



Montijo, Campo de Tiro de Alcochete, Santarém, Pegões, Rio Frio e Poceirão são as localizações selecionadas para acolher, isoladamente ou em articulação com a Portela, o novo aeroporto de Lisboa.









