Maioria dos alunos que pediram reapreciação de exames nacionais conseguiu subir a nota

A maioria dos alunos que pediu a reapreciação das provas da primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário conseguiu subir a nota, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Ministério da Educação.

São poucos os alunos a quem a nota conseguida nos exames nacionais não convence e do total das 204 388 provas realizadas este ano durante a primeira fase, 2 937 voltaram para trás para serem reavaliadas.

Este número representa apenas 1,4% do total, mas nos poucos casos em que os alunos em que acontece, a reapreciação das provas parece compensar: de acordo com os dados do Júri Nacional de Exames (JNE), 75,1% das revisões resultaram na melhoria de nota.