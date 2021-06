Maioria dos hospitais "só agora" está a recuperar formação de médicos, afirma Ordem dos Médicos

A Ordem dos Médicos (OM) alertou esta quarta-feira que a maior parte dos hospitais, devido à pandemia, "só agora" está a recuperar os ciclos de formação de clínicos, o que pode resultar em atrasos na colocação de especialistas.

"A maior parte dos hospitais sofreu um grande impacto [com a pandemia], interrompendo muitos ciclos de formação, nomeadamente, estágios, e só agora é que se começa a recuperar um pouco a formação", adiantou à Lusa o presidente do Conselho Regional Sul da OM, após uma reunião com os diretores de internato dessa região.

Segundo Alexandre Valentim Lourenço, este atraso de cerca de um ano na formação dos médicos poderá levar a que vários hospitais "estejam à espera de ter especialistas que não vão ter".