Maioria dos idosos tem anticorpos contra a Covid-19 até 6 meses após toma da vacina

Um novo estudo revela que 63% dos idosos com mais de 70 anos têm anticorpos contra o novo coronavírus seis meses após a vacinação. De acordo com a investigação, conduzida pelo Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), os mais velhos têm uma resposta idêntica à vacina contra a Covid-19 que pessoas na faixa dos 40 anos pouco após a toma. No entanto, a população idosa perde anticorpos mais depressa, o que se começa a sentir sensivelmente a partir dos três meses.Ao, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes confirma que os valores apontados por este estudo estão “em sintonia com os dados observados em todos os países”, mas sublinha que “não é por causa da concentração de anticorpos e pelo facto de estes estarem a diminuir gradualmente” que se devem tomar decisões sobre uma eventual terceira dose da vacina contra a Covid-19.