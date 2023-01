No dia em que os professores voltam a manifestar-se nas ruas de Lisboa, uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã revela que a maioria dos portugueses (60%) está ao lado da classe docente e concorda com as greves em curso. Já 31,4 % dos inquiridos afirmam não concordar com as paralisações que duram desde o início de dezembro.









Ver comentários