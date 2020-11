A maioria dos portugueses concorda com o novo estado de emergência e com as medidas tomadas pelo Governo. De acordo com o Barómetro CMTV, realizado pela Intercampus, 76,8% dos inquiridos concordam com o regresso ao estado de emergência, 67,4% aceitam a limitação de circulação entre concelhos e 70,4% consideram necessário o recolher obrigatório.



Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.11.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento