A maioria dos inquiridos no Barómetro CMTV-Intercampus do mês de setembro considera que o primeiro-ministro, António Costa, é o principal responsável pelos problemas que assolam o setor da Saúde. Do total de inquiridos, apenas 9,6 por cento culpa a anterior ministra Marta Temido pelos problemas no setor que tutelava.









