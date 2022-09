A grande maioria, 70 por cento, dos inquiridos no Barómetro CMTV/Intercampus de setembro não concorda com o aumento do preço da água nalguns concelhos para reduzir o seu consumo, como medida de combate à seca.De acordo com o Barómetro, 25,4 por cento concorda com a medida. Questionados sobre se o Governo tem feito tudo o que deve para evitar a situação de seca que assola o território continental, mais de metade (58,9 por cento) considera que o trabalho do Executivo liderado por António Costa está aquém do necessário. Menos de um quarto considera que a atuação do Governo está a ser satisfatória.