A medida do ‘IVA Zero’ para o cabaz de 46 bens essenciais entra em vigor amanhã, mas, de acordo com uma sondagem da Intercampus para Correio da Manhã/CMTV e ‘Negócios’, os consumidores não acreditam que venha aí uma redução das despesas mensais das famílias com a alimentação. Em alternativa, a esmagadora maioria dos inquiridos defende que o melhor era fixar o valor dos produtos que vão ficar isentos de imposto.









