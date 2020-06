Maioria dos portugueses não voltaram aos restaurantes

A maioria dos portugueses (60%) ainda não voltou a comer em restaurantes, revelam os dados do mais recente barómetro da Intercampus para o CM. Apenas 39% dos inquiridos o fizeram.









O Centro é a região do País com uma retoma mais lenta: 64,6% ficaram em casa à hora da refeição. No Algarve, região com melhores indicadores, a população dividiu-se (50%) quanto ao regresso aos restaurantes. No conjunto do território nacional, são os cidadãos na faixa etária entre os 35 e os 54 anos de idade a mostrar maior confiança no setor, com 54,1% dos inquiridos a indicar já ter feito refeições fora de casa. No grupo etário dos 55 e mais anos, 65,4% ainda não se sentou à mesa de um restaurante após o desconfinamento.

Uma percentagem significativa dos portugueses (mais de 40%) não pensa voltar a espaços de restauração, com regularidade, num futuro próximo. A maior parte (56,2%) dos homens tem planos para regressar, enquanto apenas 40,6% das mulheres diz que sim a ir ao restaurante. As razões são duas: medo do contágio (48%) e razões económicas (44%). Apenas 38,3% dos inquiridos nos 55+ dizem ter receio. Em nenhum outro grupo etário o valor é tão baixo.

FICHA TÉCNICA

Objetivo: Sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da atualidade da política nacional. Universo: População portuguesa, com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental.

Amostra: É constituída por 610 entrevistas, com a seguinte distribuição: 292 a homens e 318 a mulheres;133 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 220 entre os 35 e os 54 anos e 257 a pessoas com 55 ou mais anos; 230 no Norte, 144 no Centro, 165 em Lisboa, 45 no Alentejo e 26 no Algarve.

Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI).

Recolha da informação: Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 9 e 13 de junho de 2020.

Margem de erro: O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de 4,0% Taxa de resposta 62%