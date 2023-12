Três em cada quatro portugueses (75%) vão passar a noite de Fim de Ano em casa, de acordo com a sondagem da Intercampus para o CM. Apenas 17% admitem celebrar a entrada em 2024 fora do conforto do lar, enquanto 8,3% ainda não terão decidido o que fazer nesta Passagem de Ano.



Uma maioria clara (58,1%) garante, ainda, que vai gastar menos do que o ano passado.









Ver comentários