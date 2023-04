Mais 120 mil carros em Lisboa durante Jornada Mundial da Juventude

A Jornada Mundial da Juventude leva à entrada de mais cerca de 120 mil carros em Lisboa, diariamente entre 1 e 6 de agosto.Na apresentação do plano de mobilidade, para o encontro de fiéis católicos e que conta com a presença do Papa Francisco, são estimados em um milhão e 200 mil os peregrinos presentes na capital.O plano, apresentado esta quarta-feira em Lisboa, estima que apenas 200 mil jovens ficarão instalados em Lisboa. O milhão restante vai deslocar-se de transportes públicos e por quatro mil autocarros colocados ao serviço da jornada.