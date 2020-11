Mais 15 casos de Covid-19 em lar de São Brás de Alportel

O Lar de Terceira Idade da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel registou no sábado mais 15 casos de utentes positivos ao novo coronavírus, que se encontram sem sintomas de covid-19, anunciou a Câmara Municipal.

De acordo com o município, os casos foram detetados durante a testagem semanal que está a ser realizada desde a ocorrência dos primeiros casos positivos, elevando para 28 o número de casso relacionados com este lar.

"Por precaução, encontram-se hospitalizados três idosos (dois dos quais positivos), tendo o número de internamentos reduzido, dado que um utente, que se encontra positivo, com 95 anos, já teve alta", informou.

No concelho regista-se um total de 37 casos ativos, 27 casos recuperados e 163 pessoas em vigilância pela Autoridade Local de Saúde.

Além dos 28 casos no lar, na comunidade há mais nove casos ativos de infeção por covid-19.

O concelho de São Brás de Alportel, com cerca de 10.500 habitantes, é o único município algarvio no Mapa de Concelhos de Alto Risco de Contágio divulgado no sábado pelo Governo.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara disse que foi "uma surpresa" o concelho estar na lista de municípios de "alto risco de contágio" por covid-19, mas assegurou que irá cumprir todas as medidas.

Portugal contabiliza pelo menos 2.544 mortos associados à covid-19 em 144.341 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).