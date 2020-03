Mais 152 pessoas são hoje repatriadas do cruzeiro atracado no porto de Lisboa

Realiza-se esta quarta-feira mais um voo no âmbito da operação conjunta das autoridades portuguesas para o repatriamento dos cidadãos que se encontram a bordo do navio de cruzeiro MSC Fantasia, no Porto de Lisboa.Este voo, que se vai realizar pelas 14h00, com destino a Marselha, transportará 152 pessoas, 62 das quais elementos da tripulação.O anúncio foi feito através de um comunicado oficial da República Portuguesa. O mesmo documento dá conta de que os "cidadãos sairão do navio e serão escoltados até ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para o voo de regresso".Recorde-se que se encontravam no navio, que acostou no Porto de Lisboa no passado domingo, 1.338 passageiros, maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália."Destes, 27 cidadãos (20 portugueses e 7 titulares de Autorização de Residência em Portugal) desembarcaram na segunda-feira. Ontem [terça-feira] desembarcaram 1.015 cidadãos estrangeiros, os quais foram escoltados até ao Aeroporto Humberto Delgado, embarcando, ao longo do dia, em quatro voos: dois para a Alemanha, um para o Brasil e outro para o Reino Unido", pode ler-se.Esta operação, que decorre em articulação com diversas embaixadas dos vários países, envolve a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Polícia de Segurança Pública, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, a Direção Geral da Saúde, a Polícia Marítima, a Autoridade Tributária e Aduaneira e a ANA - Aeroportos de Portugal.