Este ano candidataram-se à 1ª fase do concurso de acesso ao Ensino Superior público 63 878 estudantes, um aumento de 1203 candidatos face ao ano passado e um recorde desde 1996. Tinham sido abertas 52 242 vagas e, assim, o número de candidatos excede o de lugares disponíveis em 11 636.





Para responder a esta procura elevada, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, já anunciou a intenção de abrir mais 2 mil lugares.

Leia também Mais de 54 mil na corrida ao Ensino Superior ultrapassam número de vagas CM, acrescentando: “Estão disponíveis cinco mil lugares que ficaram por preencher nos concursos especiais e de estudantes internacionais, mas deve chegar a abertura de cerca de 2 mil lugares”. Em 2020, houve um reforço de 4737 vagas.



Pedro Dominguinhos, do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, concorda com as 2 mil vagas agora propostas. “Em 2020 só foram ocupadas 2600 vagas do reforço, e este ano já houve a possibilidade de aumentar 15% de lugares em alguns cursos”, disse ao CM, mostrando-se “disponível para analisar e preparar mais este desafio”.





PORMENORES

Reunião na terça-feira



O ministro Manuel Heitor reúne-se terça-feira com responsáveis das instituições e da Comissão Nacional de Acesso, cabendo depois ao Conselho de Ministros aumentar as vagas.





Total de 90 mil entradas



O Governo espera que ingressem no Ensino Superior um total de 90 mil estudantes, mais 3 mil que em 2020, o que inclui todas as formações e o setor privado.







Proposta para tornar a exceção uma regra



Devido à pandemia, nestes dois anos só houve exames para aceder ao Superior, o que fez aumentar as candidaturas. Pedro Dominguinhos, do Conselho Coordenador dos Politécnicos, propõe que a exceção se torne regra.