A pressão sobre os hospitais não pára de aumentar, tendo este domingo sido internados mais 215 doentes Covid, para um total de 3770. É uma subida de 6 por cento em apenas 24 horas e um novo máximo de hospitalizados desde o início da pandemia. Nos Cuidados Intensivos há mais 18 doentes e também foi atingido novo recorde, com 558 internados.









O número de mortos (102) superou a centena pelo terceiro dia seguido e o total de óbitos chegou aos 7803. Já o número de novas infeções desceu para 7502, após quatro dias com cerca de 10 mil, embora seja habitual uma descida ao fim de semana devido à realização de menos testes.

De qualquer forma, o número de casos ativos no País subiu ontem 4372, para um total de 106 778, depois de na véspera se ter superado pela primeira vez as 100 mil infeções ativas.





Entre os 102 óbitos das últimas 24 horas, houve um na casa dos 40 anos e três na casa dos 50. A maioria (69) tinha mais de 80 anos.





Lisboa e Vale do Tejo (LVT) voltou a ser a região com mais mortos (39), seguida do Norte (27), Centro (25), Alentejo (7) e Algarve (4). Nos novos casos, a região de LVT também lidera com 2752, seguida do Norte (2600) e do Centro (1362).