O mês de dezembro termina hoje e já é aquele que nos últimos quatro anos mais episódios de urgência registou nos hospitais do SNS. Até sexta-feira foram atendidas 500 373 pessoas nas urgências, o que dá 17 254 por dia – mais 508 do que em dezembro de 2022 e mais 1952 por dia do que em 2021. Os dias com mais afluência nos hospitais foram 26 de dezembro (21 415 atendimentos), 11, com 21 138 episódios, e no dia 27, com 20 775 urgências.









