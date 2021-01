Mais 61 mil pessoas vão estar nas 12.287 mesas de voto durante as presidenciais

Mais de 61 mil pessoas, equivalente à população da Moita, vão estar a trabalhar nas 12.287 mesas de voto nas presidenciais de 24 de janeiro, parte delas no próximo domingo, no voto antecipado.

De acordo com dados do Ministério da Administração Interna (MAI), em resposta à Lusa, haverá 61.435 cidadãos em mesas de voto, um número idêntico à população do concelho da Moita, distrito de Setúbal.

A maior parte, (60.715) são membros de mesa em território nacional e 720 no estrangeiro, ainda segundo os dados do MAI para estas presidenciais em que podem votar 10.865.010.