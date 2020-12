Mais 70 mortes e quatro mil novos infetados com Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

Há um número crescente de doentes por Covid-19 hospitalizados. Em 24 horas registaram-se mais 69 internados, num total de 3332 pacientes. Destes, há 504 em unidades de Cuidados Intensivos – mais cinco no espaço de um dia. No mais recente balanço, a Direção-Geral da Saúde revelou mais 70 óbitos, na terça-feira, e 4097 novos casos de infeção. A região Norte continua a concentrar a maioria dos novos casos, com 2076 infetados. Lisboa e Vale do Tejo regista 1157 novos casos, Centro 555, Alentejo 163, Algarve 97, Madeira 21 e Açores 28. Desde o início da pandemia, a 2 de março, há o registo de 332 073 casos, dos quais há a lamentar 5192 vítimas mortais.A esmagadora maioria, num total de 254 700, recuperou, entretanto, da doença, sendo que 2272 tiveram alta na terça-feira. Há, contudo, 72 181 pessoas em que o vírus permanece ativo, a maioria das quais recupera em casa.Entretanto, a diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, Andrea Ammon, admitiu que os diferentes países tenham de rever os grupos prioritários a serem vacinados perante uma possível incapacidade da indústria farmacêutica em cumprir as metas definidas para a produção das vacinas.