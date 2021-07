Há mais 2650 novos infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de infeções no País para 912 406. Registaram-se mais nove óbitos desde segunda-feira, atirando o total de mortes pela doença para 17 173.









O número de doentes internados subiu para 742, mais 13 que os registados esta segunda-feira. Nas Unidades de Cuidados Intensivos há menos duas pessoas, num total de 161 doentes.





A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a registar o maior número de novos infetados, com 1141 casos. Norte é a segunda região com mais novos casos, 939 nas últimas 24 horas.O número de doentes recuperados subiu para 850 034, mais 3490 que segunda-feira. Há menos 849 casos ativos da doença.A taxa de incidência nacional situa-se agora nos 315,6 casos por 100 habitantes. O R(t) situa-se em 1,16.