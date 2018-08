Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais apoio para famílias prestadoras de cuidados

Casal com filho com deficiência iniciou uma petição.

Por Francisco Gomes | 08:26

Os pais de uma criança de 12 anos com uma deficiência profunda fundaram o movimento Filhos Sem Voz, que está a lançar uma petição para ser apresentada na Assembleia da República e que defende a criação de um efetivo apoio financeiro às famílias prestadoras de cuidados a pessoas com deficiência, que lhes permitam assegurar a função.



Residente no concelho de Óbidos, o casal Carlos Filipe e Conceição Lourenço sublinha que "um dos problemas das pessoas que prestam cuidados a um familiar é a perda de trabalho e, consequentemente, a perda de rendimentos".



A isso somam-se, também, "as despesas extra da pessoa cuidada, o que faz com que muitas vezes se vivam momentos dramáticos".



"Os atuais apoios concedidos encontram-se desadequados e obsoletos, e na maior parte das vezes são gastos em fraldas, alimentações especiais ou medicamentos", nota Conceição Lourenço, mãe de David, sustentando que "o valor deverá ser igual ou superior ao valor atribuído às famílias de acolhimento, e deverá acumular com o subsídio de assistência a terceira pessoa ou complemento por dependência".



PORMENORES

Majoração

O casal considera que "deverão os progenitores ser reconhecidos como cuidadores" e, tendo em conta o desgaste físico e psicológico, pretendem uma majoração de quatro meses por cada ano de cuidado na carreira contributiva.



Outras medidas

A criação de uma bolsa de dias de faltas justificadas ao trabalho para acompanhamento do familiar, o acesso ao apoio domiciliário no caso de doença do cuidador ou a criação de prioridade ao emprego público são outras medidas reclamadas.