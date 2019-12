Mais autopistas grátis em Espanha

É uma boa notícia para quem costuma circular por Espanha: há 468 quilómetros de autopistas (autoestradas) que vão deixar de ter portagem e passarão a ser de circulação gratuita já a partir de dia 1 de janeiro de 2020.Os troços em causa – que tinham portagem há 46 anos – ligam Sevilha a Cádis (AP-4) e Tarragona a Alicante (AP-7) e a entrada em vigor desta medida do governo espanhol, através do Ministério do Fomento, responde a uma reivindicação antiga por parte não só dos cidadãos como dos políticos das comunidades de Valência, Catalunha e Andaluzia. Há muito que reclamavam contra os preços das portagens, alegando que davam uma grande machadada na atividade turística da zona. Os autocarros turísticos pagavam, até aqui, 45,90 euros para circular no troço da AP-7 (e os camiões pagavam 62,80 euros) e 7,45 euros na AP-4 (12,89 euros para os camiões).Mas este é apenas o primeiro momento de uma medida mais vasta que o governo espanhol pretende implementar em breve. A partir de 2021, está prevista a abertura completa da AP-7, de Tarragona até La Jonquera (na província de Girona), passando por Barcelona. Todo esse trajeto passará a ser gratuito para os condutores e os custos da autopista passarão a ser cobertos pelos fundos do estado espanhol.A AP-7 tem uma circulação média de 23 500 veículos por dia. Quando for gratuita gerará uma poupança estimada em 230 milhões de euros anuais (para a Comunidade Valenciana) e de 70 milhões na Catalunha. O ministro do Fomento, José Luis Ábalos, diz que é o equivalente a baixar o valor do IVA em 5,3% em Valência.Uma das classes que mais beneficiarão com esta medida é a dos motoristas dos transportes coletivos, que vão poder poupar entre 2000 e 2500 euros por mês e um valor entre os 4 e os 5% dos custos totais das suas viagens nestas vias.