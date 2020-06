Mais cinco concelhos na lista de casos positivos de coronavírus

Esta terça-feira, mais cinco concelhos juntaram-se à lista da Direção-Geral da Saúde (DGS), por registarem três casos de infeção por Covid-19.Aljustrel, Crato, Mação, Óbidos e Sabugal têm precisamente três infetados cada. Entretanto, e segundo os dados do boletim da DGS, agora revelados, Sintra, Loures, Lisboa, Amadora, Odivelas e Vila Franca de Xira registam o maior aumento de infeções num só dia (no total, há mais 300 casos confirmados) e subiram para 1522 as vítimas mortais (mais duas do que na segunda-feira).