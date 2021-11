Todas as crianças que ingressem no primeiro ano de creche, em unidades que têm acordos com o Instituto de Segurança Social (ISS), vão estar isentas de pagamento a partir de 1 de setembro do próximo ano. O alargamento progressivo da gratuidade das creches "do sistema de cooperação e das amas" do ISS foi aprovado, esta quarta-feira, pelos deputados que integram a Comissão de Especialidade, na Assembleia da República.