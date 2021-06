Mais de 10 mil britânicos deixaram Faro este fim de semana para fugir à quarentena. Veja as imagens

A saída de Portugal da "lista verde" de viagens para o Reino Unido causou um "pico" de cerca de 10.000 saídas do aeroporto de Faro no sábado, disse o presidente do Turismo do Algarve.

"Ontem [sábado] houve uma concentração de cerca de 10.000 passageiros britânicos para sair, mas é interessante também perceber que, no mesmo período, chegaram 2.500. Portanto, apesar das regras britânicas, ainda há britânicos a chegar ao Algarve", afirmou João Fernandes à agência Lusa.

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) reconheceu que "houve alguns constrangimentos pontuais no aeroporto" de Faro devido ao aumento de tráfego com destino ao Reino Unido.



Este domingo, centenas de britânicos voltaram a gerar extensas filas no aeroporto de Faro, à espera de embarcar para regressar ao país, antes de terça-feira, dia em que entre em vigor a saída de Portugal da "lista verde" de viagens devido à pandemia de Covid-19.