Mais de 100 famílias de Silves vão receber apoios alimentares

Um total de 116 famílias carenciadas que foram identificadas pelo Serviço de Ação Social da Câmara de Silves (CMS) vão receber cabazes alimentares que serão entregues pela Cruz Vermelha Portuguesa.Nesse sentido foi assinado, na semana passada, um protocolo de cooperação de apoio alimentar entre a autarquia e a CVP. Segundo oapurou, o protocolo prevê a atribuição de um subsídio por parte do município de Silves, no valor de quinze mil euros, à Delegação da Cruz Vermelha de Silves -Albufeira, com o objetivo de serem elaborados cabazes alimentares destinados às famílias carenciadas do concelho, no âmbito da resposta social por parte do município de Silves à pandemia de Covid-19.De acordo com o protocolo, "é da responsabilidade da CVP efetuar a distribuição dos referidos cabazes junto das famílias identificadas pelo Serviço de Ação Social de Silves".Desde o início da pandemia que tem ocorrido uma grande articulação entre a autarquia silvense e a delegação da CVP. No passado dia 31 de julho tinha sido estabelecido outro protocolo entre as duas entidades.Segundo a autarquia, "sentiu-se a necessidade de ser intensificada a rede de apoio, de forma que garantisse uma resposta alimentar a famílias em crise socioeconómica derivado do vírus SARS-CoV-2, e cuja problemática tem sido constatada gradualmente no concelho".