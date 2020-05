Mais de 1000 ventiladores comprados pelo Ministério da Saúde ‘desaparecidos’ na China

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O plano do Governo para duplicar o número de ventiladores nas unidades do Serviço Nacional de Saúde, anunciado há um mês, continua bloqueado pela "burocracia" do mercado chinês. O Ministério da Saúde comprou 1151 ventiladores à China e apenas "73 já se encontram em Portugal", revelou ao Correio da Manhã fonte oficial.A expectativa da tutela é de que cheguem ao nosso país outros 48 aparelhos na pró...