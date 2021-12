Mais de 105 mil pessoas vacinadas na quarta-feira contra gripe e Covid-19

Um total de 105.405 pessoas receberam na quarta-feira vacinas contra a covid-19 e a gripe sazonal, das quais 88.990 foram inoculadas com a dose de reforço contra o novo coronavírus, foi esta quinta-feira divulgado.

Os dados constam do relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre vacinação contra a covid-19 e a gripe feita em Portugal continental.

Segundo a DGS, 35 crianças entre os 5 e os 11 anos iniciaram na quarta-feira a vacinação contra a covid-19, tendo 5.277 pessoas completado o esquema vacinal.

A vacina contra a gripe foi administrada a 11.103 pessoas.

No total acumulado, 8,6 milhões de pessoas têm a vacinação contra a covid-19 completa, 2,8 milhões a dose de reforço e 2,4 milhões a vacina da gripe.

Entre as crianças dos 5 aos 11 anos, 95.663 iniciaram a vacinação contra a covid-19 (uma dose).

Entre as pessoas já vacinadas com a dose de reforço 88% têm 80 ou mais anos, 86% têm entre 70 e 79 anos, 60% têm entre 60 e 69 anos e 25% têm entre 50 e 59 anos.

Os dados da vacinação são calculados diariamente, entre as 00:00 e as 23:59, relativamente ao dia anterior ao da divulgação do relatório.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.