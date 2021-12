Mais de 108 mil pessoas vacinadas contra coronavírus e gripe nas últimas 24 horas

Mais de 108 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe e covid-19 nas últimas 24 horas, a maioria das quais receberam a dose de reforço da imunização contra o coronavírus, anunciou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório da DGS sobre a vacinação, relativamente ao dia anterior foram registadas mais 108.609 inoculações de vacinas contra a covid-19 -- que incluem o esquema primário de vacinação completa e a dose de reforço - e contra a gripe.

Com a vacinação primária completa contra o SARS-CoV-2 estão agora 8.581.491 de pessoas, mais 3.677 nas últimas 24 horas, enquanto a terceira dose já foi administrada a um total de 1.282.171 pessoas, mais 61.508 do que no dia anterior.