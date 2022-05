Mais de 11 mil alunos já têm todas as aulas, mas ainda faltam sete mil, segundo o governo

Cerca de 11 800 alunos do ensino obrigatório deixaram de ter falta de professores nas últimas semanas, mas ainda há cerca de sete mil estudantes à espera, segundo dados avançados esta quarta-feira pelo ministro da Educação, João Costa.

No final do abril, o ministro anunciou duas medidas para tentar resolver o problema dos "cerca de 19 mil alunos" que continuavam sem algumas aulas: os cinco mil docentes impedidos de concorrer por terem recusado colocações podiam voltar a candidatar-se e as escolas podiam transformar os horários em falta em horários completos de 22 horas semanais, de forma a oferecer uma remuneração mais atrativa.

"Na última reserva de recrutamento conseguimos que mais de 11.800 alunos tivessem os seus professores colocados. Das medidas especificas que foram criadas neste 3.º período, destes 11.800, 6.600 alunos estão a ter aulas por via das penalidades que foram levantadas e do completamento de horário, o que mostra que as medidas estão a ter eficácia", afirmou o ministro da Educação, à margem do seminário "Faltam Professores! E Agora?".