Mais de 11 mil pessoas em lista de espera cirúrgica nos Açores em setembro

Mais de 11 mil pessoas estavam em lista de espera cirúrgica nos Açores em setembro, tendo sido registada uma descida em relação a agosto e em relação ao período homólogo, segundo um relatório da Direção Regional da Saúde.

"Em setembro de 2021, aguardavam em LIC [Lista de Inscritos para Cirurgia] um total de 11.456 utentes, o que corresponde a um decréscimo de 187 utentes, face ao mês anterior [-1,6%]. Quando comparados estes dados com os do mesmo mês do ano anterior, verifica-se, igualmente, uma diminuição de 6,1% (menos 740 utentes)", lê-se no documento, divulgado na página da internet da Direção Regional da Saúde.

Segundo o relatório de acompanhamento mensal da Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia dos Açores, relativo a setembro de 2021, entre os três hospitais da região, apenas o Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, reduziu o número de utentes em lista de espera, em relação a agosto, em 3,2% (265 utentes).