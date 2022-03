Em oito dias, foram registados 12 700 sismos, em São Jorge. O valor é mais do que o dobro do notificado em toda a região autónoma no ano passado, destacou o presidente do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores. Rui Marques adiantou este sábado que se “verifica diminuição da energia libertada e, como tal, a magnitude média tem vindo a diminuir”.