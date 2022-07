Mais de 120 mil estudantes podem começar as aulas, em setembro, sem todos os professores. Esta é a previsão da Fenprof, que fez um balanço negativo do desempenho do Governo no ano letivo que terminou no mês passado. “Em 2021, entre 100 e 120 mil alunos não tinham todos os professores no início das aulas, este ano prevemos que vá ser pior”, alertou ontem o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores.









