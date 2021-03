Mais de 13 mil pessoas tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19 nos Açores

O Governo dos Açores anunciou esta segunda-feira que desde o início do processo de vacinação contra a covid-19 na região já foram inoculadas 37.687 mil pessoas, sendo que cerca de 13 mil já receberam as duas doses da vacina.

"Desde 31 de dezembro passado e até 21 de março, domingo passado, 37.687 pessoas foram vacinadas nos Açores contra a covid-19: 24.591 com a primeira dose e 13.096 já com ambas as inoculações", lê-se num relatório divulgado pelo executivo regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

Segundo o relatório, o arquipélago tem uma taxa de cobertura de 12,14% com a primeira toma e de 6,46% com a segunda dose da vacina face à população vacinável.

A ilha de São Miguel é aquela que regista uma taxa de cobertura menor face ao número de habitantes, com 10,23% das pessoas a terem uma dose da vacina e 4,94% já com a segunda toma.

São Miguel é a maior ilha açoriana, tendo cerca de 111 mil habitantes com idade superior a 15 anos.

A ilha Corvo, a mais pequena do arquipélago, tem uma taxa de cobertura com a segunda dose da vacina de 87,7%, devido à decisão do Governo Regional de vacinar toda a população daquela ilha do grupo Ocidental, que tem 369 pessoas com mais de 15 anos.

Relativamente à percentagem da população com a segunda dose da vacina, a seguir ao Corvo, seguem-se as ilhas de Santa Maria (16,34%), Graciosa (11,23%), Pico (10,38%), Flores (9,42%), São Jorge (8,96%), Faial (6,62%) e Terceira (6,40%).

Este foi o primeiro relatório detalhado sobre o processo regional de vacinação nos Açores que foi divulgado.

Também esta segunda-feira, foi anunciado que o vice-presidente do executivo dos Açores, Artur Lima, pediu ao Governo da República para invocar o acordo bilateral com o EUA para obter o fornecimento de vacinas aos açorianos contra a covid-19.

Das nove ilhas dos Açores, apenas São Miguel tem atualmente casos ativos de infeção, num total de 124, dos quais 22 no concelho da Lagoa, um no Nordeste, 82 em Ponta Delgada, dois na Povoação, dois em Vila Franca do Campo e 15 na Ribeira Grande.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.080 casos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 3.819 pessoas. Foram ainda reportados 29 óbitos associados à covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.716.035 mortos no mundo, resultantes de mais de 123 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.784 pessoas dos 817.778 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.