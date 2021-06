Apenas 168 zonas de caça turísticas (ZCT) das 1500 existentes em Portugal foram fiscalizadas desde o massacre de centenas de animais na Herdade da Torre Bela, na Azambuja. Na altura do polémico incidente, o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, anunciou que todas as ZCT em território nacional iriam ser inspecionadas pelo instituto no prazo máximo de seis meses. Apesar da promessa, 1332 áreas estã...