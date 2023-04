No ano passado foram chamados à oficina pelas marcas, devido a defeitos de fabrico relacionados com segurança, mais de 131 mil veículos, apurou o CM junto da Direção-Geral do Consumidor (DGC).



No total, foram levadas a cabo 192 campanhas de recolha de viaturas, sobretudo automóveis ligeiros de passageiros, cerca de meia centena mais do que em 2021.









Ver comentários