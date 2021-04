Mais de 150 idosos esperam pela vacina contra a Covid-19 em pé e ao sol em Vila Nova de Gaia

Estavam convocados cerca de 400 idosos, com mais de 80 anos, para serem vacinados, este sábado, no Centro de Saúde de Canelas, em Vila Nova de Gaia, e a manhã foi tranquila. Só que, ao início da tarde, a fila avolumou-se e mais de centena e meia esperou para cima de uma hora, em pé e ao sol, pela chamada."Isto estava um caos. Até chegou a vir aqui a GNR porque as pessoas revoltaram-se. Era muito tempo de espera, ao sol e sem um lugar sequer para as pessoas, todas idosas, como se sabe, se sentarem", disse ao Correio da Manhã António Silva, que acompanhou o pai à vacinação. Depois da chegada da GNR, os ânimos acalmaram e a maioria das pessoas que se encontrava na fila foi chamada para o interior das instalações.Até ao final do dia, o processo decorreu sem incidentes.