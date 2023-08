Há falta de sangue nos hospitais, o que obrigou o Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST) e a Federação Portuguesa de Dadores de Sangue (FEPODABES) a apelarem a dádivas, já que as reservas dos grupos sanguíneos A e O positivo e negativo só davam para mais dois dias.“Na quarta-feira fizemos 748 colheitas e na quinta foram 813. Foi uma boa resposta dos portugueses”, afirma Maria Antónia Escoval, presidente do IPST. Apesar desta resposta, continua a faltar sangue e o verão é uma altura crítica porque as doações diminuem, devido às férias.“Uma realidade que deve ser alterada para que as reservas de sangue não cheguem a estes níveis preocupantes. Tem de haver outra estratégia, porque há muitos pontos no País que não estão cobertos, como por é o caso do Algarve”, refere Alberto Mota.