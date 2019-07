Mais de 1.500 infrações de trânsito por álcool detetadas em junho pela GNR

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou no mês de junho mais de 30 mil infrações de trânsito, das quais 1.530 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.

Em comunicado, a GNR adianta que durante o mês de junho fez um conjunto de operações em todo o território nacional que visaram a prevenção e o combate à criminalidade violenta e também a fiscalização rodoviária.

Durante as operações de fiscalização de trânsito, a GNR contabilizou 30.344 infrações, das quais 9.186 por excessos de velocidade, 1.732 por falta de inspeção periódica obrigatória, 1.530 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 1.301 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.