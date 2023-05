Nos primeiros seis meses de 2023 aposentaram-se 1547 professores e educadores de infância, dos quais 224 a partir do próximo dia 1 de junho. Por mês, dá uma média de 258 professores aposentados (ou nove por dia), naquele que é o registo mais elevado dos últimos dez anos.



A manter-se esta média, no final do ano deverão ter passado à aposentação 3096 professores e educadores de infância do Ministério da Educação.









