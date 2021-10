Já foram curadas de hepatite C 16 789 pessoas, do total de 17 385 que concluíram o tratamento desde 2015, ano em que começaram a ser realizados em Portugal tratamentos com antivíricos de ação direta. Em 596 casos não houve cura.Para o presidente do Grupo de Ativistas em Tratamento, ele próprio recuperado, “os ganhos para a saúde são assinaláveis”.