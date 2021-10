A Direção-Geral do Ensino Superior já pagou 17 251 bolsas a estudantes do Ensino Superior este ano letivo. O número é cinco vezes maior ao atingido no mesmo período do ano passado.Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, até à última quinta-feira, foram submetidos 97 707 pedidos. Trata-se do número mais alto dos últimos anos.